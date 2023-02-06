РИА Новости: Зеленский всего одним действием расколол Италию на два фронта

Обозреватель в статье для РИА Новости рассказал, что 7 февраля в Сан-Ремо стартует фестиваль музыки. Зеленский, который в последнее время влезает со своей речью на любые мероприятия, захотел выступить и на этом конкурсе. Вот только многим общественным деятелям Италии такая инициатива пришлась не по душе. Они выступили против того, чтобы в творческий фестиваль была добавлена военная нотка.