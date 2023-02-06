РИА Новости: Зеленский всего одним действием расколол Италию на два фронта

Украинский лидер Владимир Зеленский всего одним действием породил в итальянском государстве скандал. Подробности этого раскрыл журналист Владимир Корнилов.
Обозреватель в статье для РИА Новости рассказал, что 7 февраля в Сан-Ремо стартует фестиваль музыки. Зеленский, который в последнее время влезает со своей речью на любые мероприятия, захотел выступить и на этом конкурсе. Вот только многим общественным деятелям Италии такая инициатива пришлась не по душе. Они выступили против того, чтобы в творческий фестиваль была добавлена военная нотка.
«Известные общественные деятели организовали сбор подписей под петицией, призывающей запретить использование песенного фестиваля. Авторы воззвания считают недопустимой пропаганду войны, оружия, НАТО», — сообщил Корнилов.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк высказался против временного перемирия на Украине. Об этом пишет Национальная служба новостей.