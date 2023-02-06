Заграницу только по работе: депутат Гурулев поддержал инициативу запретить выезд чиновникам за пределы РФ

Накануне в Интернете появилась инициатива, которая вызвала бурную реакцию среди пользователей одной из соцсетей. Идея данной инициативы заключалась в том, чтобы ввели запрет чиновникам и депутатам выезжать за пределы РФ во время проведения СВО.
Депутат Государственной думы Андрей Гурулев решил рассказать корреспонденту ФАН, почему он поддерживает данную инициативу. Он отметил, что задача депутата работать над законопроектами, а не «кичиться» предметами роскоши.
«Тоже самое касается и отдыха за пределами России. Единственное исключение — это поездки за границу в рамках рабочих групп по работе с коллегами из других стран. Россия у нас страна огромная и отдых здесь на любой вкус. По уровню обслуживания не хуже, чем в других странах», — заявил депутат.
Также Гурулев подчеркнул, что предпочитает отдыхать на российских курортах, например, в Геленджике, на Байкале, на Алтае и в Карелии. Помимо этого, депутат советует остальным гражданам РФ проводить отпуск на территории своей страны.
Ранее депутат Затулин поддержал инициативу запретить выезд чиновникам за пределы России.