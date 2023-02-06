Заграницу только по работе: депутат Гурулев поддержал инициативу запретить выезд чиновникам за пределы РФ

Накануне в Интернете появилась инициатива, которая вызвала бурную реакцию среди пользователей одной из соцсетей. Идея данной инициативы заключалась в том, чтобы ввели запрет чиновникам и депутатам выезжать за пределы РФ во время проведения СВО.