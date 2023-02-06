Пленный боец ВСУ рассказал об отсутствии индивидуальных аптечек в его подразделении

Пленный украинский солдат сообщил об отсутствии в его подразделении индивидуальных аптечек для оказания помощи раненым.
Военнопленный Евгений заявил, что в ходе наступления российских войск он запрашивал огневую поддержку, но не получил помощи. Во время боя его сослуживец был ранен.
«Я кричал: "Где старший? Дайте мне аптечку". У нас даже аптечек не было», — сообщил он.
Мужчина добавил, что российские военные хорошо с ним обращаются, а также призвал земляков сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.
Ранее стало известно, что командование ВСУ отказывается признавать военнопленным солдата Сергея Мищана, который находится в ЛНР, пишет RT.