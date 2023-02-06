Деятельность американских ученых в сфере биологических исследований вызывает все больший интерес со стороны зарубежной прессы. Об этом в рамках заседания парламентской комиссии заявил член Совфеда РФ Константин Косачев.
Сенатор уточнил, что за последние две недели иностранные издания опубликовали более 900 материалов о работе биолабораторий Соединенных Штатов.
«Число публикаций, которые разделяют обеспокоенность российской стороны, с каждым таким анализом очевидно нарастает», — заверил коллег политик.
Ранее журналисты издания dikGAZETE обвинили власти США в биологических экспериментах над гражданами Украины. Об этом сообщила Национальная служба новостей.