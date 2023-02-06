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Сенатор Косачев: интерес к биоисследованиям США со стороны зарубежной прессы нарастает

Политика
Сенатор Косачев: интерес к биоисследованиям США со стороны зарубежной прессы нарастает

Деятельность американских ученых в сфере биологических исследований вызывает все больший интерес со стороны зарубежной прессы. Об этом в рамках заседания парламентской комиссии заявил член Совфеда РФ Константин Косачев.

Сенатор уточнил, что за последние две недели иностранные издания опубликовали более 900 материалов о работе биолабораторий Соединенных Штатов.

«Число публикаций, которые разделяют обеспокоенность российской стороны, с каждым таким анализом очевидно нарастает», заверил коллег политик.

Ранее журналисты издания dikGAZETE обвинили власти США в биологических экспериментах над гражданами Украины. Об этом сообщила Национальная служба новостей.
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