Звезду «Солдат» Вячеслава Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт

Заслуженный артист России, 60-летний актер театра и кино Вячеслав Гришечкин доставлен в больницу. Причиной госпитализации звезды сериала «Солдаты» стало подозрение на инфаркт.
Как рассказал «МК» сам актер, в область левого легкого ему поставили стент, после чего он почти 15 дней провел в больнице. Теперь Гришечкин восстанавливается дома.
«Спасибо моему племяннику Максиму и Диане (продюсер Гришечкина. — Прим. ред.) Мне, правда приятно, и сейчас я могу уже говорить хорошо!» — сказал он.
Ранее стало известно, что госпитализированному 10 января с пневмонией фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено.