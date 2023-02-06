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Звезду «Солдат» Вячеслава Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт

Общество
Звезду «Солдат» Вячеслава Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт

Заслуженный артист России, 60-летний актер театра и кино Вячеслав Гришечкин доставлен в больницу. Причиной госпитализации звезды сериала «Солдаты» стало подозрение на инфаркт.

Как рассказал «МК» сам актер, в область левого легкого ему поставили стент, после чего он почти 15 дней провел в больнице. Теперь Гришечкин восстанавливается дома.

«Спасибо моему племяннику Максиму и Диане (продюсер Гришечкина. — Прим. ред.) Мне, правда приятно, и сейчас я могу уже говорить хорошо!» — сказал он.

Ранее стало известно, что госпитализированному 10 января с пневмонией фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено.
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