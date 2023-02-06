Филипп Грилль: Запад продолжит поддержку киевского режима до последнего жителя Украины

Запад продолжит поддерживать киевский режим и толкать на смерть миллионы людей до последнего жителя Украины. Главное — досадить России, а сколько погибнет — неважно, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
Страны Евросоюза никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска на Украину для участия в конфликте. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской Pais.
«Я считаю, что Украине нужно помогать всеми возможными способами. Принимая во внимание обстоятельства (статуса. — Прим. ред.) невоюющей стороны, которой мы продолжаем (являться. — Прим. ред.). Мы были бы таковой, если бы отправили войска, что, конечно, не стоит на повестке дня и никогда не стояло», — сказал он.
Как отметил Грилль, все предельно прозрачно. По словам эксперта, это война до последнего жителя Украины, до последнего малоросса.
«А мы, Запад, просто будем подначивать деньгами и оружием киевский режим, и толкать на смерть миллионы людей. Главное — досадить России, а сколько погибнет — неважно. Вот людоедская идеология США, Англии и ЕС.
Чем быстрее в бывшей УССР поймут этот чудовищный план, тем скорее все закончится, и клика Зеленского отправится на вечные гастроли в эмиграцию», — подчеркнул Филипп Грилль.
Ранее историк, главный редактор информационного портала «Русские, вперед!» Сергей Григоров в беседе с ФАН назвал Украину проектом глобалистов и большевиков для уничтожения исторической России. По словам эксперта, «незалежная» насилием затягивает все больше людей в «воронку смерти», которая остановится лишь с гибелью киевского режима.