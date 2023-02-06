Фигуристу Костомарову могут ампутировать ногу по колено из-за развития некроза

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице. Из-за прогрессирующей гангрены фигуристу грозит ампутация ноги по колено.
Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи опасаются, что находящийся в тяжелом состоянии Костомаров может не пережить неоднократно переносившуюся ранее операцию. По этой причине они продолжают ждать благоприятного момента.
Костомаров был доставлен в больницу 10 января. Врачи выявили у него левостороннюю пневмонию. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ.
Ранее Первый канал показал последнее выступление Костомарова перед госпитализацией. Речь идет о его прокате с актрисой Валерией Ланской в шоу «Ледниковый период. Снова вместе».