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Фигуристу Костомарову могут ампутировать ногу по колено из-за развития некроза

Общество
Фигуристу Костомарову могут ампутировать ногу по колено из-за развития некроза

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице. Из-за прогрессирующей гангрены фигуристу грозит ампутация ноги по колено.

Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи опасаются, что находящийся в тяжелом состоянии Костомаров может не пережить неоднократно переносившуюся ранее операцию. По этой причине они продолжают ждать благоприятного момента.

Костомаров был доставлен в больницу 10 января. Врачи выявили у него левостороннюю пневмонию. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее Первый канал показал последнее выступление Костомарова перед госпитализацией. Речь идет о его прокате с актрисой Валерией Ланской в шоу «Ледниковый период. Снова вместе».
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