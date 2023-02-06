Хулиганы избили мужчину после размолвки с женой около клуба в Петербурге

Женщина сообщила, что ее мужа избили трое неизвестных около клуба "Москва" на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. Это произошло сразу после их ссоры с супругом.
Женщина рассказала, что размолвка началась еще в клубе. Когда пара вышла на улицу, к ним подошли трое незнакомцев и принялись избивать мужа. После чего они сбежали с места происшествия.
Пострадавшего 39-летнего мужчину доставили в больницу с различными травмами в тяжелом состоянии. По факту избиения возбуждено уголовное дело. Полиция пытается найти других свидетелей происшествия.
В последнее время избиения в Петербурге не редкость. Недавно в центре города жестоко избили журналистку после замечания в адрес мужчины, который у всех на глазах справлял малую нужду.