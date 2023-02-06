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В Сети появились кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Турции

Происшествия
В Сети появились кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Турции

Группа турецких спасателей обнаружила под завалами выжившую после мощного землетрясения магнитудой 7,4 девочку. Соответствующие кадры появились в Сети 6 февраля.

Ребенок оказался под грудой камней, однако видимых ранений не получил. Известно, что многие люди в Турции и Сирии получили ранения различной степени тяжести в ходе разрушительных подземных толчков. Некоторые из них не выжили.

Ранее президент Сирии Башар Асад провел экстренное совещание правительства страны, где обсудил с властями ущерб от землетрясения.
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