Опубликованы кадры разрушенного до основания здания мэрии в турецком городе Адыяман

Здание мэрии в турецком городе Адыяман оказалось полностью разрушено после сильнейшего с 1939 года землетрясения магнитудой 7,7.
В социальных сетях появились кадры, как мэрия выглядела раньше. Также прикреплено видео, на котором здание уже до основания уничтожено подземными толчками.
Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения возросло до 912, а ранения получили еще 5,3 тысячи человек. В поисково-спасательных работах задействованы свыше 6 тысяч спасателей. Людей продолжают извлекать из-под завалов.