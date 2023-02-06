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Опубликованы кадры разрушенного до основания здания мэрии в турецком городе Адыяман

Общество
Опубликованы кадры разрушенного до основания здания мэрии в турецком городе Адыяман

Здание мэрии в турецком городе Адыяман оказалось полностью разрушено после сильнейшего с 1939 года землетрясения магнитудой 7,7.

В социальных сетях появились кадры, как мэрия выглядела раньше. Также прикреплено видео, на котором здание уже до основания уничтожено подземными толчками.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения возросло до 912, а ранения получили еще 5,3 тысячи человек. В поисково-спасательных работах задействованы свыше 6 тысяч спасателей. Людей продолжают извлекать из-под завалов.
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