Наставница Стаса Пьехи пожаловалась на равнодушие артиста

Адрианова призналась, что вместо певца ей иногда звонит его мать. Ведущую программы Леру Кудрявцеву возмутило поведение Пьехи. Она обратилась к своему другу прямо с экранов и попросила найти время для звонка своей наставнице, сообщает издание «Дни.ру».