Наставница Стаса Пьехи пожаловалась на равнодушие артиста

Наставница певца Стаса Пьехи Наталья Адрианова пожаловалась на равнодушие артиста. Она рассказала, что внук Эдиты Пьехи забыл о ней и давно не звонит.
Когда-то Пьеху обвиняли в безразличии к знаменитой бабушке, а теперь певцу напомнили о наставнице. Адрианова дала путевку на эстраду Сергею Пенкину и Полине Гагариной, поэтому артисты поддерживают ее спустя годы, но не Пьеха.
«Он потерялся, не общается», — рассказала педагог по вокалу в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Адрианова призналась, что вместо певца ей иногда звонит его мать. Ведущую программы Леру Кудрявцеву возмутило поведение Пьехи. Она обратилась к своему другу прямо с экранов и попросила найти время для звонка своей наставнице, сообщает издание «Дни.ру».