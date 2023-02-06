Отец Василевского не удовлетворен игрой Кареева в «Салавате Юлаеве»

Кареев вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после нескольких проведенных сезонов в финском ТПС. Василевский-старший считает, что голкипер так и не спрогрессировал в «Салавате Юлаеве» в текущем регулярном чемпионате КХЛ.