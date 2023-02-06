Отец Василевского не удовлетворен игрой Кареева в «Салавате Юлаеве»

Андрей Василевский — старший, отец вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампы Бэй», оценил игру голкипера уфимского «Салавата Юлаева» Андрея Кареева. Специалист ждал от игрока большего.
Кареев вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после нескольких проведенных сезонов в финском ТПС. Василевский-старший считает, что голкипер так и не спрогрессировал в «Салавате Юлаеве» в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
«В общем, нет у него такого стержня. А уже все, 29 лет ему будет в этом году. А дальше будут молодые вратари наступать. Надо призадуматься над этим», — приводит слова специалиста «БИЗНЕС Online».
Кареев в нынешнем сезоне КХЛ провел 27 матчей в составе «Салавата Юлаева». Всего на счету вратаря четыре победы при проценте отраженных бросков 92,4.