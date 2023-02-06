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Читатели Daily Mail высмеяли заявление Резникова о поставках боевых самолетов Украине

Армия
Читатели Daily Mail высмеяли заявление Резникова о поставках боевых самолетов Украине

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли заявление главы минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Запад в обязательном порядке передаст украинским военным боевые самолеты.

Пользователей возмутили слова министра о поставках боевой авиации. Некоторые отмечали, что ВСУ оказались в плачевной ситуации, поэтому истребители им не помогут.

«Украина может послать хоть Чингисхана, если захочет, но пока нынешний баланс сил не изменится, Киев будет продолжать проигрывать», — написал один из британцев.

Жители Британии напомнили, что до начала конфликта Украина имела в своем распоряжении мощные бронетанковые силы, а также неплохую авиацию. При этом на сегодняшний день от них практически ничего не осталось.

«Киеву действительно нужно признать, что они проиграли, прежде чем потеряют все», — заявил комментатор.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что решение о передаче истребителей Украине еще не принято, пишет RT.
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