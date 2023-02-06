Читатели Daily Mail высмеяли заявление Резникова о поставках боевых самолетов Украине

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли заявление главы минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Запад в обязательном порядке передаст украинским военным боевые самолеты.
Пользователей возмутили слова министра о поставках боевой авиации. Некоторые отмечали, что ВСУ оказались в плачевной ситуации, поэтому истребители им не помогут.
«Украина может послать хоть Чингисхана, если захочет, но пока нынешний баланс сил не изменится, Киев будет продолжать проигрывать», — написал один из британцев.
Жители Британии напомнили, что до начала конфликта Украина имела в своем распоряжении мощные бронетанковые силы, а также неплохую авиацию. При этом на сегодняшний день от них практически ничего не осталось.
«Киеву действительно нужно признать, что они проиграли, прежде чем потеряют все», — заявил комментатор.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что решение о передаче истребителей Украине еще не принято, пишет RT.