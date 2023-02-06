МИД Ирака сообщил, что ознакомился с предложениями РФ по разрешению украинского конфликта

Иракское руководство ознакомилось со всеми предложениями Кремля по поводу разрешения кризиса, который развернулся на украинской территории. Об этом сообщил руководитель внешнеполитического ведомства страны Фуад Хусейн.
Напомним, что 5 февраля глава МИД России Сергей Лавров совершил рабочий визит в Багдад. На следующий день дипломат встретился со своим коллегой из этого государства, после чего они провели совместную пресс-конференцию.
«Мы также услышали видение России по различным проблемам, а также российские предложения по прекращению текущих боевых действий (на Украине. — Прим. ред.)», — сказал Хусейн.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад сорвал Минские соглашения для накачивания Киева оружием против Москвы. Об этом пишет Национальная служба новостей.