Тело сестры премьер-министра Сирии извлекли из-под завалов после землетрясения

Стало известно о гибели сестры премьер-министра Сирии в результате мощного землетрясения. Ее тело нашли под завалами одного из разрушенных домов в городе Хама.
Трагической новостью в понедельник поделилась сирийская газета Al-Watan. По данным издания, вместе с сестрой главы сирийского правительства Хусейна Арнуса погибли несколько ее детей и внуков.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло рано утром в понедельник в юго-восточной части Турции. Его магнитуда составила 7,4. Подземные толчки ощущались и в Сирии, где также погибло несколько сотен человек.