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Тело сестры премьер-министра Сирии извлекли из-под завалов после землетрясения

Происшествия
Тело сестры премьер-министра Сирии извлекли из-под завалов после землетрясения

Стало известно о гибели сестры премьер-министра Сирии в результате мощного землетрясения. Ее тело нашли под завалами одного из разрушенных домов в городе Хама.

Трагической новостью в понедельник поделилась сирийская газета Al-Watan. По данным издания, вместе с сестрой главы сирийского правительства Хусейна Арнуса погибли несколько ее детей и внуков.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло рано утром в понедельник в юго-восточной части Турции. Его магнитуда составила 7,4. Подземные толчки ощущались и в Сирии, где также погибло несколько сотен человек.
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