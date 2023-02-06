Эрдоган: число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 912

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате разрушительного землетрясения возросло до 912, а ранения получили 5385 человек. В поисково-спасательных работах задействованы более девяти тысяч спасателей, добавил он.
Ранее сообщалось о 284 жертвах и 2383 пострадавших. Количество разрушенных зданий уточняется.
Напомним, ранним утром на юго-востоке страны зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,4. Они также ощущались в Сирии и Ливане. Из-за сейсмической активности на юге Италии объявили угрозу цунами.