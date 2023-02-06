Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эрдоган: число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 912

Происшествия
Эрдоган: число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 912

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате разрушительного землетрясения возросло до 912, а ранения получили 5385 человек. В поисково-спасательных работах задействованы более девяти тысяч спасателей, добавил он.

Ранее сообщалось о 284 жертвах и 2383 пострадавших. Количество разрушенных зданий уточняется.

Напомним, ранним утром на юго-востоке страны зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,4. Они также ощущались в Сирии и Ливане. Из-за сейсмической активности на юге Италии объявили угрозу цунами.
турция эрдоган землетрясение погибшие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду