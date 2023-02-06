В лесу под Калугой нашли авиабомбу ОФАБ-100-120 на месте крушения беспилотника ВСУ

Отмечается, что авиабомба была разработана и принята на вооружение в 1950-х годах в СССР. В случае детонации снаряда образуется воронка диаметром пять метров, а осколки боеприпаса могут разлететься на 100 метров. Предположительно, дрон летел на низкой высоте, поэтому бомба не сработала и взрыва не произошло.