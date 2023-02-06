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В лесу под Калугой нашли авиабомбу ОФАБ-100-120 на месте крушения беспилотника ВСУ

Происшествия
В лесу под Калугой нашли авиабомбу ОФАБ-100-120 на месте крушения беспилотника ВСУ

Осколочно-фугасную авиационную бомбу ОФАБ-100-120 нашли в лесу под Калугой на месте крушения украинского беспилотника. Внутри такого боеприпаса обычно находится 46 килограммов взрывчатки и готовые поражающие элементы, пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что авиабомба была разработана и принята на вооружение в 1950-х годах в СССР. В случае детонации снаряда образуется воронка диаметром пять метров, а осколки боеприпаса могут разлететься на 100 метров. Предположительно, дрон летел на низкой высоте, поэтому бомба не сработала и взрыва не произошло.

Такой боеприпас входил в стандартный набор вооружения штурмовиков Су-24 и Су-25 советских (а потом украинских) ВВС. Также ОФАБ-100-120 могут применяться на истребителях Су-27 и МиГ-29.
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