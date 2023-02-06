Подоляк высказался категорически против временного перемирия Киева с Москвой

Ранее экс-глава кабмина Израиля Нафтали Беннет сказал, что переговорный процесс по ситуации на украинской земле был прерван из-за действий западных политиков. При этом он подчеркнул, что во время диалога было подготовлено не менее 17 черновиков договора.