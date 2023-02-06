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Подоляк высказался категорически против временного перемирия Киева с Москвой

Политика
Подоляк высказался категорически против временного перемирия Киева с Москвой

Советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк сделал довольно неожиданное заявление по поводу урегулирования ситуации в его стране. Об этом стало известно 6 февраля.

Чиновник высказался категорически против того, чтобы Киев установил с Москвой перемирие в ходе российской спецоперации даже на какой-то определенный срок. Подоляк выразил уверенность, что за этим последует лишь следующий этап конфликта.

«Любые уступки – это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах», — заявил он.

Ранее экс-глава кабмина Израиля Нафтали Беннет сказал, что переговорный процесс по ситуации на украинской земле был прерван из-за действий западных политиков. При этом он подчеркнул, что во время диалога было подготовлено не менее 17 черновиков договора.
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