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В Кремле опровергли информацию о совместной разработке дронов с Ираном

Армия
В Кремле опровергли информацию о совместной разработке дронов с Ираном

Российские специалисты имеют ряд своих программ по созданию беспилотников для самых разных целей. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал информацию зарубежного издания WSJ о том, что Россия и Иран хотят заняться совместным производством дронов.

«Недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития», — рассказал он.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что не имеет сведений, на какие источники информации опиралась зарубежная пресса при создании этого материала.
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