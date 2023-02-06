В Кремле опровергли информацию о совместной разработке дронов с Ираном

Российские специалисты имеют ряд своих программ по созданию беспилотников для самых разных целей. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он прокомментировал информацию зарубежного издания WSJ о том, что Россия и Иран хотят заняться совместным производством дронов.
«Недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития», — рассказал он.
Помимо этого, Песков подчеркнул, что не имеет сведений, на какие источники информации опиралась зарубежная пресса при создании этого материала.