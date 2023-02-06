Историческая турецкая крепость разрушена в результате землетрясения

На юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение, унесшее жизни 284 человек. Разрушено около 1 700 зданий, в том числе старинная историческая крепость Газиантепа.
ЮНЕСКО включило это историческое сооружение в список «творческих городов», сообщает сетевое издание «УтроNews».
Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля. Его эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Толчки ощущались не только в Турции, но и в Сирии, Ливане, Палестине. Сирийские власти сообщили о 237 жертвах и 629 пострадавших. В Сирии также серьезно пострадал исторический памятник — объект всемирного наследия Организации объединенных наций Цитадель в Алеппо.