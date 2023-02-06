Туроператоры объяснили, насколько опасен отдых в Турции после масштабного землетрясения

Российские туристы продолжают свой отдых в Турции после масштабного землетрясения, пострадавших среди организованных путешественников нет. Об этом заявили представители пресс-служб крупных туроператоров.
Подчеркивается, что отдыхающие в Турции россияне остаются на связи со своими гидами. Обстановка в туристических зонах остается спокойной. Представители турагентств также подчеркнули, что в этом году организованных экскурсий в городах Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр, затронутых землетрясением, не было.
«Клиенты компании продолжают свой отдых в забронированных отелях побережья, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию», — цитирует РИА Новости главу одной из туристических компаний.
Мощное землетрясение магнитудой в 7,4 балла произошло в Турции 6 февраля. По предварительным данным жертвами природной стихии стали 76 человек, 440 человек пострадали. Информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения, не поступало.