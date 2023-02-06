Туроператоры объяснили, насколько опасен отдых в Турции после масштабного землетрясения

Подчеркивается, что отдыхающие в Турции россияне остаются на связи со своими гидами. Обстановка в туристических зонах остается спокойной. Представители турагентств также подчеркнули, что в этом году организованных экскурсий в городах Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр, затронутых землетрясением, не было.