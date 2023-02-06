В Сети опубликовали кадры последствий разрушительного землетрясения в сирийском Алеппо

Кадры последствий мощного землетрясения в сирийском Алеппо опубликовали в Сети. На них видно, что улицы крупнейшего города страны усыпаны обломками разрушившихся зданий.
Жертвами стихийного бедствия в Сирии стали 248 человек, еще 700 пострадали. Проводятся спасательные операции, под завалами могут оставаться люди.
Подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксировали в Турции — они также ощущались в Сирии и столице Ливана. Жителей южного побережья Италии предупредили об угрозе возникновения цунами в связи с сейсмической активностью.