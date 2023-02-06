Петербургские правоохранители гонялись сегодня утром за полуголым мужчиной по ЗСД

Как пишет интернет газета «Нева.Тудэй», около 7:20 в понедельник, 6 февраля, в Санкт-Петербурге в районе спуска к Благодатной улице на ЗСД очевидец снял на видео, как трое правоохранителей в желтых жилетах пытаются изловить неадекватного гражданина. Спасавшийся бегством мужчина был раздет по пояс и имел на груди татуировку. Когда нарушителя было поймали, он повалил одного из полицейских и бросился прочь через проезжую часть.