Петербургские правоохранители гонялись сегодня утром за полуголым мужчиной по ЗСД

Трое полицейских пытались поймать утром 6 февраля бегавшего с голым торсом по Западному скоростному диаметру петербуржца. К счастью, автомобильное движение в семь утра было довольно редким. В итоге никто не пострадал, а беглец исчез в тумане.
Как пишет интернет газета «Нева.Тудэй», около 7:20 в понедельник, 6 февраля, в Санкт-Петербурге в районе спуска к Благодатной улице на ЗСД очевидец снял на видео, как трое правоохранителей в желтых жилетах пытаются изловить неадекватного гражданина. Спасавшийся бегством мужчина был раздет по пояс и имел на груди татуировку. Когда нарушителя было поймали, он повалил одного из полицейских и бросился прочь через проезжую часть.
Петербуржец благополучно пересек трассу, призывая ехавшие авто притормозить и пропустить его, а после скрылся в туман. Стражи порядка последовали за ним. Ранним утром автомобилей на дороге было мало, в результате инцидента никто не пострадал.