Модель Эмили Ратаковски снялась в провокационной фотосессии

Модель и дизайнер Эмили Ратаковски снялась в провокационной фотосессии. Знаменитость примерила дерзкий образ и полностью разделась. Кадрами она поделилась с подписчиками в социальных сетях.
Ратаковски позировала фотографам абсолютно голой на лаконичном сером фоне. Модель прикрыла грудь руками. Поклонники заметили, что знаменитость сделала новую прическу — каре и рваную челку и выбрала макияж в стиле smoky eyes.
На других кадрах она предстала в кожаном плаще и полупрозрачных колготах. Фотографами выступили Лука и Алессандро Морелли.
Недавно стало известно, что модель развелась с мужем Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака. Причиной развода стали измены режиссера.
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