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Модель Эмили Ратаковски снялась в провокационной фотосессии

Шоу-бизнес
Модель Эмили Ратаковски снялась в провокационной фотосессии

Модель и дизайнер Эмили Ратаковски снялась в провокационной фотосессии. Знаменитость примерила дерзкий образ и полностью разделась. Кадрами она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Ратаковски позировала фотографам абсолютно голой на лаконичном сером фоне. Модель прикрыла грудь руками. Поклонники заметили, что знаменитость сделала новую прическу — каре и рваную челку и выбрала макияж в стиле smoky eyes.

Модель Эмили Ратаковски снялась в провокационной фотосессии

На других кадрах она предстала в кожаном плаще и полупрозрачных колготах. Фотографами выступили Лука и Алессандро Морелли.

Недавно стало известно, что модель развелась с мужем Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака. Причиной развода стали измены режиссера.

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