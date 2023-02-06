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Марина Александрова рассказала о конфликте с петербурженкой во время пробежки

Общество
Марина Александрова рассказала о конфликте с петербурженкой во время пробежки

Лауреат молодежной премии «Триумф», 40-летняя актриса театра и кино Марина Александрова рассказала, как во время пробежки в Санкт-Петербурге повздорила с местной жительницей.

По словам звезды фильма «Северное сияние», конфликт начался с того, что на нее набросилась собака. После этого хозяйка животного обвинила актрису в том, что она бегает по городу.

«Люди, давайте будет добрее! А дама могла бы быть симпатичнее, если бы умела извиняться и улыбаться», — высказалась она.

Ранее актриса театра и кино Валентина Титова вспомнила унижения, которым подвергалась в браке с народным артистом СССР Владимиром Басовым.
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