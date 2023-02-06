Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков прокомментировал переговоры Путина и экс-премьера Израиля Беннета в начале СВО

Украина
Песков прокомментировал переговоры Путина и экс-премьера Израиля Беннета в начале СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о переговорах главы российского государства Владимира Путина и экс-премьера Израиля Нафтали Беннета в начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер и бывший глава израильского правительства в ходе общения затрагивали вопросы, связанные с конфликтной ситуацией между официальной Москвой и киевским режимом. Однако Москва не сторонница того, чтобы раскрывать подробности разговора, подчеркнул Песков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России к переговорам по Украине.
Нафтали Беннет дмитрий песков путин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду