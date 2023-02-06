Песков прокомментировал переговоры Путина и экс-премьера Израиля Беннета в начале СВО

По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер и бывший глава израильского правительства в ходе общения затрагивали вопросы, связанные с конфликтной ситуацией между официальной Москвой и киевским режимом. Однако Москва не сторонница того, чтобы раскрывать подробности разговора, подчеркнул Песков.