В Москве двое подростков начали бредить в ресторане «Вкусно и точка» и попали в больницу

Двое несовершеннолетних попали в реанимацию токсикологического отделения больницы в Москве с симптомами отравления. Туда их доставили прямо из ресторана «Вкусно и точка» в центре города.
Как пишет Baza, 15-летнему парню и 14-летней девушке резко стало плохо. Они начали бредить, высказывать суицидальные мысли. Прибывшие медики доставили подростков в больницу, где им поставили предварительный диагноз — отравление психодислептиками.
Следователи приступили к установлению обстоятельств случившегося. Ввиду бессознательного состояния детей их невозможно допросить. Подробности станут известны позднее.