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В Москве двое подростков начали бредить в ресторане «Вкусно и точка» и попали в больницу

Происшествия
В Москве двое подростков начали бредить в ресторане «Вкусно и точка» и попали в больницу

Двое несовершеннолетних попали в реанимацию токсикологического отделения больницы в Москве с симптомами отравления. Туда их доставили прямо из ресторана «Вкусно и точка» в центре города.

Как пишет Baza, 15-летнему парню и 14-летней девушке резко стало плохо. Они начали бредить, высказывать суицидальные мысли. Прибывшие медики доставили подростков в больницу, где им поставили предварительный диагноз — отравление психодислептиками.

Следователи приступили к установлению обстоятельств случившегося. Ввиду бессознательного состояния детей их невозможно допросить. Подробности станут известны позднее.
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