Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии перед выпиской из больницы

Госпитализированный телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии. Врачи планируют выписать его из больницы уже 7 февраля.
Дроздов сообщил, что за его здоровьем продолжат следить и после того, как он покинет медицинское учреждение. Телеведущий продолжит ходить на осмотры. Он и сейчас прилежно следует советам докторов.
«С момента моей госпитализации прошло больше двух недель. Я прошел курс интенсивного восстановления. Давление у меня сейчас нормальное, основные боли сняты», — рассказал Дроздов изданию «МК».
Травма серьезная, поэтому неприятные ощущения будут преследовать Дроздова еще долго. Сломанные ребра быстро срастаются. Дроздов продолжает получать необходимое лечение в виде капельниц и уколов, сообщает «Вечерняя Москва».