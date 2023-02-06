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СБУ заочно предъявила обвинение главе РЖД Белозерову

Происшествия
СБУ заочно предъявила обвинение главе РЖД Белозерову

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заочно предъявили обвинение главе РЖД Олегу Белозерову. По материалам украинских силовиков, руководителю российской компании вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»), говорится в сообщении ведомства.

За совершение указанных правонарушений грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. В документах, составленных СБУ, фамилия главы РЖД не указана, но приложена фотография. По данным силовой структуры, мужчина якобы организовал доставку российской бронетехники и личного состава железнодорожным транспортом в направлении государственной границы Украины.
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