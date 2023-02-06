СБУ заочно предъявила обвинение главе РЖД Белозерову

За совершение указанных правонарушений грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. В документах, составленных СБУ, фамилия главы РЖД не указана, но приложена фотография. По данным силовой структуры, мужчина якобы организовал доставку российской бронетехники и личного состава железнодорожным транспортом в направлении государственной границы Украины.