Лавров: Запад сорвал Минские соглашения для накачивания Украины оружием

Дипломат выразил уверенность в том, что срыв этих договоренностей нужен был европейским политикам для накачивания украинской армии западным оружием для борьбы с Москвой. Еще одна причина заключалась в желании Запада уничтожить права всех русских за пределами российского государства. Такое мнение он высказал во время визита в Ирак.