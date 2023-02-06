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Лавров: Запад сорвал Минские соглашения для накачивания Украины оружием

Политика
Лавров: Запад сорвал Минские соглашения для накачивания Украины оружием

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обнажил истинные мотивы лидеров западного мира в нарушении Минских соглашений. Об этом стало известно 6 февраля.

Дипломат выразил уверенность в том, что срыв этих договоренностей нужен был европейским политикам для накачивания украинской армии западным оружием для борьбы с Москвой. Еще одна причина заключалась в желании Запада уничтожить права всех русских за пределами российского государства. Такое мнение он высказал во время визита в Ирак.

«В том, что срыв был публичной задачей Украины и Запада, признались все те, кто их подписывал, кроме президента Путина. <…> Об этом говорит и серия законодательных актов, которые направлены на уничтожение всех этих прав», – уточнил Лавров.

Ранее в Киеве заявили, что сейчас не время для диалога с Москвой. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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