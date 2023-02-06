В Сети появились кадры с побегом убийцы жены священника в Петербурге

Мужчина, который жестоко расправился с женой священника в подъезде дома в Санкт-Петербурге, попал на видео, когда покидал место преступление.
Как пишет РЕН ТВ, через некоторое время после убийства злоумышленник покинул подъезд, посмотрел по сторонам и принялся стирать отпечатки своих пальцев с входной двери. Затем он бросился бежать.
27-летнего подозреваемого задержали 4 февраля и отправили под стражу. Было установлено, что он работал и жил в храме, настоятелем которого был супруг убитой. Таким образом он отомстил за свою возлюбленную, которая тоже работала в храме.