Дипломат Рябков: США пытаются переложить ответственность за пренебрежение ДСНВ на Россию

Соединенные Штаты «перекладывают с больной головы на здоровую», пытаясь обвинить Москву в пренебрежении выполнением обязательств по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
По словам дипломата, РФ продолжает придерживаться центральных положений договора по численным лимитам на носители и боезаряды. Российская сторона нацелена и далее выполнять требования соглашения, резюмировал он для журналистов.
«Рассчитываем, что здесь с американской стороны последуют аналогичные шаги, на практике демонстрирующие, что США готовы придерживаться данного документа», — указал Рябков.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова обвинила Вашингтон в нарушении принципов реализации ДСНВ. Подробности передает Национальная служба новостей.