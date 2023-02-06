«Землетрясение продолжится»: Сейсмолог Шебалин заявил, что в Турции еще могут случиться восьмибалльные толчки

В понедельник, 6 января, на Ближнем Востоке произошло одно из самых разрушительных землетрясений за последние годы. Больше всего пострадала Турция, где в результате толчков оказались уничтожены десятки зданий, под завалами которых до сих пор остаются люди. Число погибших к этой минуте уже превысило сотню.