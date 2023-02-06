«Землетрясение продолжится»: Сейсмолог Шебалин заявил, что в Турции еще могут случиться восьмибалльные толчки

В понедельник, 6 января, на Ближнем Востоке произошло одно из самых разрушительных землетрясений за последние годы. Больше всего пострадала Турция, где в результате толчков оказались уничтожены десятки зданий, под завалами которых до сих пор остаются люди. Число погибших к этой минуте уже превысило сотню.
Эпицентр зафиксировали на десятикилометровой глубине. Находился он в 30 километрах от Газиантепа и в 110 километрах от сирийского города Алеппо. Корреспондент ФАН обратился к Директору института теории прогноза землетрясений Петру Шебалину, чтобы узнать, можно ли считать бедствие окончившимся, или турок и сирийцев ждут новые потрясения.
«Таких сильных землетрясений конкретно в этом месте не было уже очень давно — где-то около ста лет, — заметил сейсмолог. — Такие события являются следствием движения тектонических плит — в нашем случае это была Анатолийская плита, которая идет на Запад. Бедствие произошло на юго-восточной части восточного анатолийского разлома».
По словам эксперта, повторные толчки амплитудой «шесть» еще будут происходить.
«Скорее всего, они уже не будут такими сильными, как те, что мы уже видели, однако опасность в себе они все еще несут, — подчеркнул собеседник ФАН. — При такой амплитуде землетрясения могут быть порядка восьми баллов, поэтому, если они вновь произойдут вблизи населенных пунктов, это опять может повлечь за собой разрушения и человеческие жертвы».
Шебалин отметил, что землетрясение в этом регионе было предугадано — однако, поскольку точность подобных прогнозов делается на период в пять лет, точное время и дату бедствия предсказать было невозможно.
«Такой прогноз нельзя использовать для предупреждения населения, поскольку речь идет об огромных территориях и большом периоде времени, в течение которого может произойти бедствие, — заявил сейсмолог. — Это нецелесообразно, экономически невыгодно, и только поселит панику среди населения. Именно поэтому такие прогнозы являются закрытыми и доступны только специалистам».
Ранее ФАН писал, что в результате сегодняшнего землетрясения в Турции обрушилась крепость Газиантеп, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО.