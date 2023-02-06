Ученые Росбиотеха создали рецепт полезного сыра, который защищает от простуды

Сыр с ягодами черноплодной рябины, который способен защитить организм от простудных заболеваний, разработали ученые Росбиотеха.
Продукт обладает уникальным вкусом, а также обогащен витамином С и другими полезными веществами, содержащимися в черноплодной рябине. Именно благодаря этому он способствует защите организма от простуды.
«Ягоды в достаточном количестве содержат и йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы», — сообщила директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее специалисты учреждения разработали рецептуру полезного печенья. Продукт способствует укреплению иммунитета и помогает преодолеть авитаминоз.