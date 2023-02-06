Отпраздновавший столетний юбилей американец раскрыл секрет своего долголетия

Как пишет NBC NY, американец отметил столетний юбилей 31 января. Спустя два дня родные организовали для него вечеринку в Американском музее военной авиации. Гости мероприятия спросили Лавина, как он сумел прожить так долго. Тот упомянул, что очень любит консервы, а особенно консервированный суп из банки.