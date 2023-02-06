Отпраздновавший столетний юбилей американец раскрыл секрет своего долголетия

Житель штата Нью-Йорк Илай Лавин, который недавно отпраздновал 100-летний юбилей, ответил на вопрос о причинах своего долголетия. Он объяснил его кулинарными пристрастиями.
Как пишет NBC NY, американец отметил столетний юбилей 31 января. Спустя два дня родные организовали для него вечеринку в Американском музее военной авиации. Гости мероприятия спросили Лавина, как он сумел прожить так долго. Тот упомянул, что очень любит консервы, а особенно консервированный суп из банки.
Пожилой мужчина также рассказал, что в юности трудился оптометристом. Во время Второй мировой войны его призвали в армию, но даже на фронте он продолжал чинить сломанную оптику.