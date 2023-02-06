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Гагин сообщил о применении украинскими националистами химоружия на севере ДНР

Армия
Гагин сообщил о применении украинскими националистами химоружия на севере ДНР

Украинские националисты применили химическое оружие на линии боевого соприкосновения в северной части ДНР, сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.

При этом политический деятель подчеркнул, что ВСУ не впервые идут на подобные меры. В результате произошедшего у некоторых военнослужащих наблюдаются симптомы отравления, в частности, тошнота и сильное головокружение.

«На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия», — рассказал Гагин.

Ранее сообщалось, что наступательная операция в Бахмуте ведется исключительно силами ЧВК «Вагнера», где еще в начале января заявляли о применении украинскими военными химоружия. Его сбрасывали с беспилотников во время штурма Соледара.
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