Украинские националисты применили химическое оружие на линии боевого соприкосновения в северной части ДНР, сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.
При этом политический деятель подчеркнул, что ВСУ не впервые идут на подобные меры. В результате произошедшего у некоторых военнослужащих наблюдаются симптомы отравления, в частности, тошнота и сильное головокружение.
«На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия», — рассказал Гагин.
Ранее сообщалось, что наступательная операция в Бахмуте ведется исключительно силами ЧВК «Вагнера», где еще в начале января заявляли о применении украинскими военными химоружия. Его сбрасывали с беспилотников во время штурма Соледара.