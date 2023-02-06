Самарские депутаты должны будут сообщать о склонении их к коррупции

Областным депутатам предстоит утвердить норму, согласно которой они будут обязаны незамедлительно информировать надзорные органы и профильную думскую комиссию о попытках подкупа. К обращению парламентарии должны будут приложить улики, подтверждающие факт склонения их к коррупции, сообщает «Волга Ньюс».