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Самарские депутаты должны будут сообщать о склонении их к коррупции

Общество
Самарские депутаты должны будут сообщать о склонении их к коррупции

Прокуратура Самарской области внесла на рассмотрение губернской думы законопроект о противодействии коррупции.

Областным депутатам предстоит утвердить норму, согласно которой они будут обязаны незамедлительно информировать надзорные органы и профильную думскую комиссию о попытках подкупа. К обращению парламентарии должны будут приложить улики, подтверждающие факт склонения их к коррупции, сообщает «Волга Ньюс».

В ведомстве пояснили, что принятие законопроекта необходимо для гармонизации областного законодательства с действующими нормами федерального закона «О противодействии коррупции».
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