Катер на воздушной подушке в Волгоградской области насмерть придавил рыбака на льду Дона

Следователи в Волгоградской области выясняют все подробности смертельного происшествия, случившегося на зимней рыбалке на реке Дон. Рыбак попал под лопасти катера на воздушной подушке.
Как пишет сетевое издание «Петроград», по данным Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР, ЧП произошло в субботу, 4 февраля, возле центрального пляжа города Калач-на-Дону, где-то в 150 м от берега реки Дон.
Гражданин 1961 года рождения двигался на катере на воздушной подушке «Ижора 600». Катер наехал на местного жителя 1954 года рождения, который занимался рыбной ловлей на льду в акватории реки Дон. Рыбак погиб на месте.
Правоохранители обследовали место гибели рыбака, были назначены все требуемые судмедэкспертизы, ведется комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин случившейся трагедии.