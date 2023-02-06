Передача американского ядерного оружия киевскому режиму может случиться лишь в «воспаленных фантазиях» украинского руководства. Так израильский политолог Яков Кедми осадил Киев после недавних заявлений.
Ранее глава украинской дипмиссии в Берлине Алексей Макеев сказал, что его страна хочет начать обсуждать возможность возвращения Киеву ядерного статуса. Кедми в эфире медиацентра «Патриот» журналистам iReactor рассказал, что Вашингтон никому и никогда не предоставлял свое вооружение подобного типа и для Киева в данном случае исключений не будет.
«Это высшие национальные интересы. Ядерное оружие обычно каждая страна делает для обеспечения своего высшего интереса в безопасности. Кого интересует безопасность Украины? Никто им не даст, и никто им не позволит», — считает он.
Ранее в Германии призвали найти мирный способ урегулирования кризиса, который развернулся на Украине. Об этом пишет Национальная служба новостей.