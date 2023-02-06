Политолог Кедми назвал «воспаленными фантазиями» возвращение Украине ядерного статуса

Ранее глава украинской дипмиссии в Берлине Алексей Макеев сказал, что его страна хочет начать обсуждать возможность возвращения Киеву ядерного статуса. Кедми в эфире медиацентра «Патриот» журналистам iReactor рассказал, что Вашингтон никому и никогда не предоставлял свое вооружение подобного типа и для Киева в данном случае исключений не будет.