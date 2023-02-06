Выступившая против СВО Светлана Лобода спела на русском языке в Казахстане

Украинская певица Светлана Лобода выступила в Казахстане с песнями на русском языке несмотря на то, что ранее артистка планировала сменить не только имидж, но и репертуар.
Многие в Сети отметили, что звезда «переобулась», выступив с хитами на языке «недружественной» для нее страны. Публика же в Казахстане оценила представление артистки с глубоким декольте и просвечивающими нарядами.
«Где мова? Почему на великом и могучем? Это называется «мои принципы зависят от обстоятельств». Ей нужно деньги стричь», — говорится в одном из сообщений в Сети.
Напомним, что Лобода осудила проведение спецоперации Вооруженных сил РФ по спасению мирного населения Донбасса. Этим она заставила отвернуться от себя российских фанатов, однако и украинцы тоже не приняли артистку.