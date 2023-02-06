Аналитик спрогнозировал рост стоимости нефти выше 100 долларов за баррель

Стоимость нефти увеличится до 100 долларов за баррель на фоне снижения российских поставок из-за санкций, передает Bloomberg мнение главного аналитика по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри.
Эксперт также напомнил о спросе на углеводороды со стороны Китая, что также повлияет на увеличение стоимости ресурсов.
При этом резервные добывающие мощности в нефтяной отрасли заканчиваются, что может создать большие проблемы в 2024 году, отмечает Карри.
Ранее страны ЕС и G7 ввели ценовые ограничения на российские нефтересурсы в размере 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от вида топлива.