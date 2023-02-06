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Аналитик спрогнозировал рост стоимости нефти выше 100 долларов за баррель

Экономика
Аналитик спрогнозировал рост стоимости нефти выше 100 долларов за баррель

Стоимость нефти увеличится до 100 долларов за баррель на фоне снижения российских поставок из-за санкций, передает Bloomberg мнение главного аналитика по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри.

Эксперт также напомнил о спросе на углеводороды со стороны Китая, что также повлияет на увеличение стоимости ресурсов.

При этом резервные добывающие мощности в нефтяной отрасли заканчиваются, что может создать большие проблемы в 2024 году, отмечает Карри.

Ранее страны ЕС и G7 ввели ценовые ограничения на российские нефтересурсы в размере 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от вида топлива.
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