Леонид Слуцкий раскритиковал поведение экс-игрока «Спартака» Мостового

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о критике в свой адрес от экс-полузащитника «Спартака» и испанской «Сельты» Александра Мостового. Специалист назвал игрока головой, говорящей глупости.
Слуцкий посетил подкаст журналиста Дениса Казанского на Первом канале «Подкаст Паба». Тренер признался, что не очень рад поведению Мостового при оценке его таланта и потенциала.
«Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные действительно, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными какими-то бесконечными поступками», — заявил экс-тренер «Рубина».
Мостовой не оставил без комментария высказывания Слуцкого в свой адрес. Бывший полузащитник «Спартака» попросил выбирать выражения в следующие разы.
Мостовой является двукратным чемпионом СССР по футболу в составе красно-белых. Кроме этого, полузащитник в начале 90-х годов становился обладателем Кубка Португалии в составе лиссабонской «Бенфики», сообщает RT.