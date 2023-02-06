Лавров сообщил о планах Москвы продолжить взаимодействие в «астанинском формате» по Сирии

Москва будет и дальше сотрудничать с другими странами в рамках «астанинского формата» по ситуации в сирийском государстве. Такое мнение озвучил руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат отметил, что участие Багдада в этом процессе будет довольно выгодным. Соответствующее заявление глава ведомства сделал 6 февраля.
«Мы продолжим наше взаимодействие, учитывая роль Ирака в качестве наблюдателя астанинского формата, который был сформирован Россией, Турцией и Ираном», — добавил он.
Напомним, что 5 февраля глава внешнеполитического ведомства России совершил официальный визит в Ирак. Там он планирует провести переговоры с местным руководством.