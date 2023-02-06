Кучера высказался о побеге Пугачевой, Галкина и Слепакова из России

Напомним, вышеупомянутые артисты покинули Россию после обострения конфликта на Украине. Они неоднократно осуждали действия родины, направленные на защиту мирного населения Донбасса, и высмеивали соотечественников. Россияне раскритиковали звезд, которые обязаны покинутой ими стране богатством и славой.