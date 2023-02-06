Кучера высказался о побеге Пугачевой, Галкина и Слепакова из России

Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал побег певицы Аллы Пугачевой, шоумена Максима Галкина✱ (признан иностранным агентом в России) и музыканта Семена Слепакова из РФ. Артист признался, что шокирован их поступком.
Кучера отметил, что не ожидал подобного от Пугачевой и Галкина. Он подчеркнул, что считал супругов мудрыми людьми.
«Вот Сеня Слепаков — для меня просто... Люблю его очень. А сейчас в растерянности пребываю», — поделился он в интервью Екатерине Малашенко на Rutube.
Напомним, вышеупомянутые артисты покинули Россию после обострения конфликта на Украине. Они неоднократно осуждали действия родины, направленные на защиту мирного населения Донбасса, и высмеивали соотечественников. Россияне раскритиковали звезд, которые обязаны покинутой ими стране богатством и славой.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами