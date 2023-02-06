Африканский союз планирует восстановить членство Судана в организации

Несмотря на внутренние разногласия, представители Судана сумели добиться консенсуса по выходу страны из кризиса. В конце декабря военные и политические силы подписали рамочное соглашение о передаче власти гражданским лицам. Документ также подразумевает установление нового переходного периода сроком на два года, который должен завершиться всеобщими выборами в 2024 году.