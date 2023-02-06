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Африканский союз планирует восстановить членство Судана в организации

Весь мир
Африканский союз планирует восстановить членство Судана в организации

Хартум, 6 февраля. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи планирует посетить Судан с трехдневным визитом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно опубликованной информации, поездка запланирована на 12–14 февраля. Главной целью мероприятия является обсуждение вопроса о возобновлении членства восточноафриканского государства в АС.

«Одной из тем повестки предстоящих переговоров также станет напряженность на приграничных территориях между Суданом, Чадом и ЦАР», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что участники Африканского союза приостановили членство Хартума после решения главы Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана распустить правительство, принятого 25 октября 2021 года.

Несмотря на внутренние разногласия, представители Судана сумели добиться консенсуса по выходу страны из кризиса. В конце декабря военные и политические силы подписали рамочное соглашение о передаче власти гражданским лицам. Документ также подразумевает установление нового переходного периода сроком на два года, который должен завершиться всеобщими выборами в 2024 году.

Россия и ряд мировых держав поддержали инициативу руководства Хартума по урегулированию внутриполитического конфликта в восточноафриканском государстве.
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