Звезда фильмов «Невезучие», «Беглецы» и «Папаши» Жерар Депардье выстоял под натиском Запада и не отвернулся от России. Как отметил депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков, актер доказал, что он русский. И не только по паспорту.