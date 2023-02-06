Экс-депутат Роман Худяков высказался о «русской душе» актера Жерара Депардье

Звезда фильмов «Невезучие», «Беглецы» и «Папаши» Жерар Депардье выстоял под натиском Запада и не отвернулся от России. Как отметил депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков, актер доказал, что он русский. И не только по паспорту.
Говоря о недавнем интервью Депардье немецкому изданию Augsburger Allgemeine, Худяков обратил внимание на слова актера, что он «все еще русский».
«У него душа русская. И мыслит он не одномерно, как некоторые амебы-либералы, а оценивая все происходящее разумно», — написал Худяков в личном Telegram-канале.
Ранее бывший парламентарий заподозрил оскандалившуюся из-за русофобского стихотворения звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова в связях с ЦРУ.