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Сейсмостанции зарегистрировали «ледовый удар» на юге Байкала

Общество
Сейсмостанции зарегистрировали «ледовый удар» на юге Байкала

Колебания земли на берегу Байкала зарегистрировали сейсмостанции во время образования становой трещины на льду озера, говорится в заявлении местного филиала Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

По информации ученых, «ледовый удар» зафиксировали сейсмические станции «Большое Голоустное» и «Листвянка». Отмечается, что подземные толчки интенсивностью до четырех баллов во время подвижки льда ощутили и жители Большого Голоустного.

Представители местного филиала ЕГС РАН в беседе с «Интерфаксом» отметили, что становые трещины образуются во льду Байкала регулярно, однако сейсмические эффекты от них фиксируются нечасто. Директор филиала Елена Кобелева назвала это явление редким.
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