Сейсмостанции зарегистрировали «ледовый удар» на юге Байкала

Представители местного филиала ЕГС РАН в беседе с «Интерфаксом» отметили, что становые трещины образуются во льду Байкала регулярно, однако сейсмические эффекты от них фиксируются нечасто. Директор филиала Елена Кобелева назвала это явление редким.