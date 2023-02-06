Сейсмостанции зарегистрировали «ледовый удар» на юге Байкала

Колебания земли на берегу Байкала зарегистрировали сейсмостанции во время образования становой трещины на льду озера, говорится в заявлении местного филиала Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
По информации ученых, «ледовый удар» зафиксировали сейсмические станции «Большое Голоустное» и «Листвянка». Отмечается, что подземные толчки интенсивностью до четырех баллов во время подвижки льда ощутили и жители Большого Голоустного.
Представители местного филиала ЕГС РАН в беседе с «Интерфаксом» отметили, что становые трещины образуются во льду Байкала регулярно, однако сейсмические эффекты от них фиксируются нечасто. Директор филиала Елена Кобелева назвала это явление редким.