Кедми объяснил, почему США не удалось быстро сбить китайский аэростат

Инцидент с китайским аэростатом продемонстрировал бессилие Пентагона против неожиданных воздушных целей, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
Стоит отметить, что недавно китайский аэростат вторгся в воздушное пространство США. При этом сбить его сразу не удалось. По словам Кедми, американская система ПВО плохо себя показала в борьбе с нетипичными целями.
«Не знали, что с ним делать. Послали F-22 – он пустил несколько ракет, но навести на цель их нельзя! Надо знать, с какого угла заводить, и настроить головку на нужную температуру», — объяснил Кедми.
Эксперт добавил, что воздушный аппарат не представлял никакой угрозы для США. По его словам, подобные устройства предназначены лишь для разведки.