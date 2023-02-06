Диетолог Дюваль объяснила, почему занимающиеся спортом люди не худеют

Чтобы сбросить вес иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно вывить причину ожирения. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала корреспонденту ФАН, почему некоторым тяжело похудеть несмотря на частое посещение фитнес-зала и правильное питание.
Дюваль заявила, что во время диеты человек недополучает нужное количество питательных веществ из-за этого метаболизм замедляется и процесс похудения снижается.
«Или наоборот, человеку, кажется, что он ест мало, а на самом деле переедает. Вся пища различается по количеству энергии, которую может поставить организму. В маленьком батончике ее может быть столько же, сколько в ведре овощей. Из-за этого складывается впечатление, что едим мало, а получать можем избыток энергии, отсюда проблемы с похудением», — прокомментировала врач.
По словам диетолога, большую роль в снижении скорости похудения играют гормоны, например, кортизол. Это вещество регулирует обмен веществ и влияет на режим сна. Если человек находится в постоянном стрессе, мало спит и при этом занимается спортом, то высокий уровень кортизола стимулирует висцеральное ожирение.
«Сюда же отнесём и гормон инсулин, его избыток стимулирует образование жировой ткани и блокирует действие фермента липазы, помогающей нам сжигать жиры. Повышенный эстроген тоже может способствовать нарушению метаболизма и накоплению лишнего веса», — подчеркнула диетолог.
Множество причин и чаще всего гормональных, останавливают процесс похудения. Именно поэтому, необходимо подходить к вопросу стройности комплексно. Например, подбирать питание, отвечающее требованиям именно вашего организма, давать телу возможность восстановиться после спортивной нагрузки, заботиться о качестве времени на отдых и поддерживать нервную систему в равновесии.
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