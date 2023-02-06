Диетолог Дюваль объяснила, почему занимающиеся спортом люди не худеют

По словам диетолога, большую роль в снижении скорости похудения играют гормоны, например, кортизол. Это вещество регулирует обмен веществ и влияет на режим сна. Если человек находится в постоянном стрессе, мало спит и при этом занимается спортом, то высокий уровень кортизола стимулирует висцеральное ожирение.