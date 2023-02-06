Юрист из Омска обратился в Генпрокуратуру после проведения в школах урока с Егором Кридом

Как считает правовед, занятие стало по сути почти не завуалированной саморекламой исполнителя и манипулированием мнением несовершеннолетних. Темой урока была «Медиаграмотность и цифровая гигиена», но Крид уделил ей немного внимания, сообщает сетевое издание «МК в Омске». Однако он не забыл призвать всех детей страны подписаться на его канал и приходить на его концерты.