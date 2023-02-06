Юрист из Омска обратился в Генпрокуратуру после проведения в школах урока с Егором Кридом

Омский юрист Александр Шаханин добивается привлечения к ответственности чиновников Министерства просвещения, которые допустили проведения в школах страны урока с поп-певцом в серии «Разговоры о важном».
Как считает правовед, занятие стало по сути почти не завуалированной саморекламой исполнителя и манипулированием мнением несовершеннолетних. Темой урока была «Медиаграмотность и цифровая гигиена», но Крид уделил ей немного внимания, сообщает сетевое издание «МК в Омске». Однако он не забыл призвать всех детей страны подписаться на его канал и приходить на его концерты.
Александр Шаханин напомнил, что тексты Крида содержат нецензурную брань. Он считает, что прослушивание его песен может повысить риски десоциализации, развития агрессивного, девиантного или противоправного поведения у детей и подростков. Юрист написал обращения в Министерство просвещения и Генеральную прокуратуру России с просьбой провести служебную проверку и привлечь к установленной дисциплинарной ответственности сотрудников, не соответствующих занимаемой должности.